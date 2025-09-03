Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft BaFin-Verfahren offenbart: Rufschädigung von Marktteilnehmern offenbar leicht möglich

BaFin-Verfahren offenbart: Rufschädigung von Marktteilnehmern offenbar leicht möglich

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 11:06 durch Sanjo Babić
Symbolbild
Symbolbild

Bild: Eigenes Werk /OTT

Ein aktuelles Klageverfahren (Aktenzeichen 7 K 1217/24.F) eines Marktteilnehmers gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine brisante Schwachstelle im Umgang mit Hinweisen aufgedeckt: Bereits wenige, von nicht verifizierten E-Mail-Accounts versandte Nachrichten reichen aus, um eine öffentliche Warnmeldung der BaFin gegen ein Unternehmen auszulösen.

Im Verfahren wurde deutlich, dass die BaFin eingehende Hinweise weder überprüft noch die vermeintlichen Hinweisgeber kontaktiert hat. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, Mitbewerber durch einfache, fingierte E-Mails schwerwiegend zu diskreditieren - ohne dass die Behörde die Authentizität der Meldungen hinterfragt.

"Das Verfahren zeigt, wie anfällig selbst offizielle Veröffentlichungen für Manipulation sein können", erklärt Christian Daudert. "Für Anleger ergeben sich daraus zwei zentrale Erkenntnisse:

Das Urteil macht deutlich, dass Anleger sowohl Vorsicht als auch kritisches Urteilsvermögen benötigen, um seriöse Informationen von gezielten Rufschädigungen zu trennen.

Quelle: Daudert & Daudert GmbH (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kasse in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige