DAX schließt fester, Nebenwerte ziehen mit – Tech stärkt die Stimmung

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handelstag mit Gewinnen beschlossen. Der DAX schloss bei 23.611,33 Punkten und damit rund +85 Punkte bzw. +0,36 %. Der MDAX endete bei 30.999,30 Punkten (+321,69 Punkte bzw. +1,05 %), der SDAX bei 17.100,74 Punkten (+82,65 Punkte bzw. +0,49 %). Der TecDAX schloss bei 3.648,76 Punkten (etwa +21 Punkte bzw. +0,57 %).

Stützend wirkten vor allem Technologiewerte, während sich der breite Markt nach dem jüngsten Zins- und Konjunkturnewsflow stabil zeigte. In der zweiten Reihe griffen Anleger verstärkt bei ausgewählten Mid- und Small Caps zu, was MDAX und SDAX überproportional nach oben trug.

Devisen & Rohstoffe (in € umgerechnet, EZB-Referenzkurs 1 € = 1,1793 $):

Der Euro wurde von der EZB auf 1,1793 US-$ je € fixiert.

Brent-Öl lag am Abend bei rund 56,1 € je Barrel (aus ca. 66,15 $ umgerechnet).

Gold notierte bei rund 3.183 € je Feinunze (Spot etwa 3.753 $).

Silber kostete rund 37,2 € je Feinunze (Spot etwa 43,82 $).

Quelle: ExtremNews