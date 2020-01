Flughafen Leipzig/Halle wächst - Gegen den Trend mehr Frachtverkehr

Der Flughafen Leipzig/Halle verzeichnet steigende Passagierzahlen, und gegen den bundesweiten Trend auch mehr Frachtverkehr. Mit 2,62 Millionen Fluggästen lag das Aufkommen 1,9 Prozent über dem Vorjahr, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mit.

Getragen werde das Wachstum von der Entwicklung im Touristikverkehr. Besonders positiv entwickele sich die Nachfrage zu Zielen in Tunesien, Spanien und der Türkei. Außerdem trügen neue Flugangebote zum Wachstum bei, beispielsweise die zwei Mal wöchentlich angebotene Verbindung von Wizz Air nach Kiew. Mit 78.980 Starts und Landungen lag die Zahl der Flugbewegungen am Flughafen Leipzig/Halle allerdings etwas unter Vorjahresniveau (- 0,3 Prozent). Der Frachtumschlag am Flughafen Leipzig/Halle stieg entgegen des bundesweiten Trends zum fünfzehnten Mal in Folge und wuchs auf rund 1,24 Millionen Tonnen (+ 1,4 Prozent) an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur