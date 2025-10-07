SAP mahnt Umsetzungs-Offensive bei KI

SAP-Vorstand Thomas Saueressig mahnt mehr Umsetzungstempo bei KI: Europa leide nicht an Einsicht, sondern an der Umsetzung. Zugleich baut SAP seine souveränen Cloud-/KI-Angebote aus.

Saueressig fordert weniger Pilotprojekte und mehr skalierten Einsatz – insbesondere in regulierten Branchen. Mit Partnern baut SAP souveräne Infrastrukturen und GPU-Kapazitäten aus, um Datensouveränität und Compliance zu sichern.

Anwenderkreise halten den Kurs für richtig, sehen aber Geschwindigkeits- und Migrationshürden. Politisch trifft die Forderung den Nerv der Wettbewerbsfähigkeitsoffensive, die digitale Souveränität und KI-Adoption beschleunigen will.

Quelle: ExtremNews