Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft SAP mahnt Umsetzungs-Offensive bei KI

SAP mahnt Umsetzungs-Offensive bei KI

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 10:47 durch Sanjo Babić
SAP
Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

SAP-Vorstand Thomas Saueressig mahnt mehr Umsetzungstempo bei KI: Europa leide nicht an Einsicht, sondern an der Umsetzung. Zugleich baut SAP seine souveränen Cloud-/KI-Angebote aus.

Saueressig fordert weniger Pilotprojekte und mehr skalierten Einsatz – insbesondere in regulierten Branchen. Mit Partnern baut SAP souveräne Infrastrukturen und GPU-Kapazitäten aus, um Datensouveränität und Compliance zu sichern. 

Anwenderkreise halten den Kurs für richtig, sehen aber Geschwindigkeits- und Migrationshürden. Politisch trifft die Forderung den Nerv der Wettbewerbsfähigkeitsoffensive, die digitale Souveränität und KI-Adoption beschleunigen will.

Quelle: ExtremNews

