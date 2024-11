Dax legt deutlich zu - Zalando vorne

Zum Wochenausklang hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.322,59 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangieren kurz vor Handelsschluss die Papiere von Zalando mit über sechs Prozent im Plus, direkt vor den Werten von Vonovia und Brenntag. Entgegen dem Trend im Minus standen am Listenende die Aktien von der Deutschen Bank, die über zwei Prozent nachließen.

Das Tauziehen zwischen den Konjunkturoptimisten und -pessimisten geht weiter", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets den Kursverlauf. "Noch kann sich der Dax über dem Kursniveau von 19.100 Punkten halten und ist damit einer ausgedehnteren Kurskorrektur entgangen", so Lipkow. Das Kursniveau zwischen 19.000 und 19.100 Punkten ist derzeit das Zünglein an der Waage. Vor dem Wochenende steht noch das US-Verbrauchervertrauen an und könnte für weitere Kursbewegungen an den Finanzmärkten sorgen", sagte der Experte. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0397 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9618 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.703 US-Dollar gezahlt (+1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 83,57 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 74,92 US-Dollar, das waren 69 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur