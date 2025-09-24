Erfinder der Zentralverriegelung beantragt Insolvenz – 4.500 Beschäftigte weltweit betroffen

BILD meldet, dass der Autozulieferer Kiekert Insolvenz beantragt hat; das Amtsgericht Wuppertal ordnete das Verfahren an. Gehälter der rund 700 deutschen Beschäftigten sollen bis einschließlich November gesichert sein.

Kiekert ist ein traditionsreicher Anbieter von Schließsystemen und gilt als Erfinder der Zentralverriegelung. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 4.500 Menschen an elf Standorten und beliefert zahlreiche Automarken. Als vorläufiger Insolvenzverwalter ist Joachim Exner eingesetzt. Hintergrund sind ein schwieriges Marktumfeld, steigende Finanzierungskosten und Belastungen in der Lieferkette.

Für den Standort Deutschland ist zunächst Planungssicherheit geschaffen, da die Löhne über das Insolvenzgeld bis in den Herbst abgesichert sind. In der Branche wird die Entwicklung mit Sorge beobachtet. Daten aus der Kreditversicherungswirtschaft verweisen auf einen Anstieg der Großinsolvenzen, wovon die Zulieferer überdurchschnittlich betroffen sind. Für Kiekert beginnt nun die Suche nach Investoren und ein Kurs der Restrukturierung, um Produktlinien und Fertigung zu stabilisieren.

Quelle: ExtremNews



