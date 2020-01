Experte Bratzel: VW wird Milliarden an deutsche Kunden zahlen müssen

Bergisch Gladbach. Der Autoexperte Stephan Bratzel erwartet bei einem Vergleich im Dieselskandal Zahlungen des VW-Konzerns in Milliardenhöhe an betroffene Kunden. "Angesichts der Millionen von betroffenen Autobesitzern in Deutschland muss VW bei einem Vergleich mit Milliardenzahlungen rechnen", sagte Stephan Bratzel, Professor am Automotive-Center in Bergisch Gladbach, dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Es war ein strategischer Fehler von VW, sich nicht vorher mit der Verbraucherzentrale und dem ADAC auf eine Entschädigung zu einigen, um aus dem Konflikt die Luft herauszunehmen", fügte er hinzu. Bratzel erwartet gleichwohl nicht, dass eine solche Summe für den VW-Konzern existenzbedrohend sei. Verbraucherzentrale und VW hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sie im Musterprozess mit mehr als 400000 angemeldeten Klägern in Vergleichsgespräche einsteigen.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)

