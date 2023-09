Seidenstraße: Chinas Schifffahrtsindustrie erzielt neue Fortschritte in der internationalen Zusammenarbeit

China hat sich bemüht, seine internationale Zusammenarbeit in der Schifffahrtsindustrie zu vertiefen und hat neue Erfolge erzielt.

Wichtige Errungenschaften im Zusammenhang mit der offenen Zusammenarbeit in der Schifffahrtsindustrie, darunter die Veröffentlichung des Plans zur Umsetzung des grünen Schifffahrtskorridors zwischen dem Hafen von Shanghai und dem Hafen von Los Angeles und der Einrichtung der internationalen Plattform für Containertransportdienste, wurden auf dem North Bund Forum 2023 über internationale Schifffahrt und Luftfahrt bekannt gegeben, das am Freitag in Shanghai eröffnet wurde.

Der Hafen von Shanghai sowie die Häfen von Hamburg, Dünkirchen und Singapur kündigten auf dem Forum gemeinsam an, ihre freundschaftlichen Beziehungen in Zukunft weiter zu vertiefen.

In diesem Jahr wird das 50. Jubiläum der Wiederherstellung der IMO-Mitgliedschaft von China gefeiert, sagte Kitack Lim, Generalsekretär der International Maritime Organization (IMO). Er fügte hinzu, dass China als Mitglied der IMO herausragende Beiträge geleistet und eine Schlüsselrolle bei den internationalen maritimen Regeln und der globalen maritimen Governance gespielt habe.

Es ist bekannt, dass Shanghai seinen dritten Platz im Ranking der internationalen Schifffahrtszentren im Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index Report 2023 gesichert hat.

Der auf dem Forum vorgestellte Index-Report macht deutlich, dass sich in der globalen Schifffahrtsbranche ein neues Muster herausbildet, bei dem Singapur, London und Schanghai an der Spitze stehen.

Quelle: Xinhua Silk Road Information Service (ots)