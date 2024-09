VW-Chef präsentiert neue Strategie für 2035

Nach den angekündigten harten Einschnitten bei Volkswagen hat Konzernchef Oliver Blume Details einer neuen Strategie für den Autobauer präsentiert. Auf einer Managementkonferenz in Stockholm stellte Blume am Donnerstag vor Hunderten Führungskräften seine "Group Strategy" für das Jahr 2035 vor, wie das "Handelsblatt" berichtet.

Der Wirtschafts- und Finanzzeitung sagte der Automanager: "Volkswagen soll zum weltweit führenden automobilen Technologiekonzern aufgebaut werden. Wir wollen die besten Technologien und Services nachhaltig in die Gesellschaft bringen." Es gehe dabei um Felder wie Design, Plattformkonzepte, Software, Batterietechnologie aber auch Mobilitätsangebote. "Wir müssen in der Breite überzeugen, ähnlich wie ein Zehnkämpfer."



Das VW-Management hatte in dieser Woche harte Sparmaßnahmen angekündigt und die Jobgarantie sowie mindestens ein deutsches Werk öffentlich infrage gestellt. Dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe) sagte Blume: "Die europäische Automobilindustrie befindet sich in einer sehr anspruchsvollen Lage. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich nochmals deutlich verschärft. Das gilt insbesondere für die Marke VW im Volumensegment." Welche Standorte für eine Werkschließung infrage kämen, sagte Blume nicht. "Wir spekulieren nicht öffentlich über Werke."

Quelle: dts Nachrichtenagentur