Värde Partners verkauft sechs Fachmarktzentren an REWE Group

Värde Partners hat den Verkauf von sechs Fachmarktzentren aus dem Saturn-Portfolio an die Kölner REWE Group erfolgreich abgeschlossen. CR, die europaweit tätige Immobilienberatungs-, Investment- und Asset Management-Gesellschaft, hat Värde Partners bei dem Verkauf beraten. Die sechs Fachmarktzentren befinden sich in West- und Süd-Deutschland und werden von REWE-Supermärkten auch als Ankermieter selber genutzt.

Die REWE Group, führender Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, verfolgt mit dem Kauf die Strategie, die Eigentumsquote bei den eigenen Märkten zu erhöhen. Alexander Lackner, Geschäftsführer von CR: "Wir konnten die Immobilien erfolgreich an die REWE Group und deren Tochter "REWE" - zugleich Ankermieter in den Objekten - verkaufen. REWE sichert sich mit der erfolgreichen Transaktion langfristig diese interessanten Standorte."

Telerik Schischmanow, Bereichsvorstand der REWE Group, ergänzt: "Mit dem Kauf der sechs Fachmarktzentren verfolgen wir unsere Strategie weiter, auch in Deutschland Märkte und Grundstücke zu erwerben, um den Bestand unseres Immobilienbesitzes zu erhöhen und langfristige Entwicklungsperspektiven zu schaffen. Dabei setzen wir insgesamt auf einen unternehmerisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Mix aus Miet- und Eigenobjekten."

Die Fachmarktzentren wurden zwischen 1987 und 2008 gebaut. Die Gesamtfläche der sechs Immobilien umfasst eine Fläche von 21.600 Quadratmetern. Die individuellen Flächen innerhalb der sechs Fachmarktzentren schwanken zwischen 30 und rund 2.800 Quadratmetern.

Värde Partners wurde bei der Transaktion ebenso von einem Team der Kanzlei Dentons um den Berliner Partner Volker Mergener beraten. In allen steuerlichen Aspekten der Transaktion beriet ein Team um die beiden HauckSchuchardt Partner Dominik Berker und Severin Berker.

Värde Partners ist ein global agierender Investmentmanager für alternative Anlageprodukte mit einem verwalteten Vermögen von 13 Milliarden US-Dollar und einem wertebasierten Ansatz über eine Vielzahl von Regionen, Segmenten und Vermögensarten, einschließlich Spezialfinanzierungen, Immobilien, Unternehmensanleihen, Hypotheken, Energie und Transport. Värde unterstützt und verwaltet eine Reihe von privaten Investmentfonds mit einer globalen Investorenbasis, die Stiftungen, Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, andere institutionelle Investoren und Privatkunden umfasst. In seinem dritten Jahrzehnt beschäftigt Värde weltweit mehr als 270 Mitarbeiter mit regionalen Niederlassungen in Minneapolis, London und Singapur.

CR ist ein europaweit tätiger Asset- und Investmentmanager. Die Gesellschaft ist vor allem im Bereich Immobilienwirtschaft aktiv. Seit Gründung im Jahr 2004 hat CR den Workout und Akquisitionen von Vermögenswerten von mehr als 30 Mrd. Euro betreut. CR ist eine eigentümergeführte und unabhängige Gesellschaft mit Büros in acht europäischen Ländern. Die Tätigkeiten von CR umfassen alle Aspekte des gesamten Investitionslebenszyklus von der Bereitstellung von Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten sowie von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung über Asset- und Transaktionsmanagement bis zu Kreditservice. Kunden von CR sind vor allem nationale und internationale Banken, institutionelle Investoren, Hedge-Fonds und Private Equity Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.crmanagement.eu

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA, der Discounter PENNY sowie die Baumärkte von toom und B1 Discount Baumarkt.

Hinzu kommen die Bio-Supermärkte (TEMMA), innovative Convenience-Märkte (REWE To Go), das Gastrokonzept "Oh Angie!" und E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours sowie die Geschäftsreisesparte FCM Travel Solutions und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.

Quelle: Rewe Group (ots)