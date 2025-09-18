Gastgewerbeumsatz im Juli 2025 real 0,8 % höher als im Vormonat

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juli 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 0,8 % und nominal (nicht preisbereinigt) 1,0 % mehr umgesetzt als im Juni 2025. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 sank der Umsatz real um 3,7 % und nominal um 0,6 %.

Im Juni 2025 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Mai 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,9 % (vorläufiger Wert: -2,5 %) und nominal 2,4 % (vorläufiger Wert: -3,9 %).

Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Juli 2025 gegenüber Juni 2025 ein Umsatzplus von real 1,2 % und nominal 1,5 %. Gegenüber Juli 2024 sank der Umsatz real um 3,9 % und nominal um 1,7 %.

In der Gastronomie verzeichnete der Umsatz im Juli 2025 gegenüber Juni 2025 einen Anstieg von real 1,0 % und nominal 1,1 %. Im Vergleich zum Juli 2024 sank der Umsatz real um 4,1 % und nominal um 0,2 %.

