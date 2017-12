TV-Hersteller Loewe rechnet 2018 mit Gewinn

Der TV-Hersteller Loewe erwartet vier Jahre nach der Pleite wieder schwarze Zahlen. "Wir wollen 2018 erstmals unter dem Strich einen Gewinn ausweisen", sagte Eigentümer und Firmenchef Mark Hüsges der "Welt am Sonntag". Der Umsatz wuchs 2016 um 23 Prozent auf 134 Millionen Euro und soll auch im auslaufenden Geschäftsjahr 2017 zweistellig zulegen. "Wir sind das am stärksten wachsende Unternehmen in unserem Markt", so der Loewe-Chef.

Der deutsche TV-Hersteller mit Sitz und Produktion im fränkischen Kronach profitiert von der Nachfrage nach Premiumgeräten mit sehr dünnen Bildschirmen, die aus organischen Leuchtdioden (OLED) bestehen. Loewe-Chef Hüsges hatte 2014 mit seiner Finanzierungsgesellschaft Stargate Capital den TV-Hersteller aus der Insolvenz übernommen. Um das Wachstum weiter auszubauen, geht der Loewe-Chef jetzt auf Partnersuche. "Wir würden dadurch einen größeren finanziellen Spielraum gewinnen, um unser Sortiment weiter auszubauen." Es gehe nicht darum, das Unternehmen zu verkaufen, sagte Hüsges. Quelle: dts Nachrichtenagentur

