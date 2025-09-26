DHL stockt Personal saisonal für Weihnachtsgeschäft auf

DHL will für das Weihnachtsgeschäft Tausende zusätzliche Paketboten einstellen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der Konzern reagiert damit auf erwartete Rekordmengen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Das Unternehmen plant befristete Einstellungen und Schichtausweitungen in Sortierzentren. Auch Fahrzeugflotten und Zustellbezirke werden aufgestockt, um Spitzenzeiten zu bewältigen. In Ballungsräumen arbeitet DHL mit zusätzlichen Partnern, während ländliche Touren verdichtet werden.

Verbraucher sollen frühe Abgabe- und Abholfristen beachten, um Engpässe zu vermeiden. Gewerkschaften dringen auf faire Bedingungen und ausreichende Einarbeitung für Saisonkräfte.

