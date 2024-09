Verkehrsforscher: Deutsche Autoindustrie wird stark schrumpfen

Der Berliner Verkehrsforscher Professor Andreas Knie befürchtet, dass die deutsche Autoindustrie in den nächsten zehn Jahren deutlich schrumpfen wird. Die Marken VW, BMW, Mercedes und BMW würden dann zwar noch existieren, allerdings nur noch die Stammwerke in Wolfsburg, Stuttgart, München und Ingolstadt betreiben, "alle anderen Standorte sind zu", sagte er der "Frankfurter Rundschau".

Als Ursache für die sich zuspitzende Krise sieht Knie, dass die hiesigen Hersteller schon seit langem "den Anschluss an die Weltspitze verloren" hätten. Sie bauten Autos noch wie vor 40 Jahren. "Im Mittelpunkt stehen die solide Hardware und der Verbrennungsmotor. Mittlerweile entscheidet aber die Software über den Gebrauchswert eines Autos und batterieelektrische Antriebe stehen im Zentrum", sagte der Verkehrsexperte.



Auch bei der Automatisierung der Fahrzeuge bleibe Deutschland zurück. "Es sind nicht die Lohnkosten, es ist Phantasielosigkeit, die den deutschen Standort killt." Als "besonders tragisches Kapitel" bezeichnet Knie es, dass die deutschen Autobauer nicht frühzeitig in die E-Mobilität eingestiegen sind und stattdessen auf den Dieselmotor setzten.



Knie forderte das Bundeswirtschafts- und das -verkehrsministerium auf, "gemeinsam zu überlegen, was für Deutschland unter den Aspekten Wertschöpfung, Jobs und Klima nützlich ist" und Hilfen für die Autobauer danach auszurichten. Dies müsse unabhängig davon sein, ob deutsche, chinesische oder japanische Konzerne davon profitieren. Als Blaupause dafür sieht er den Inflation Reduction Act (IRA) der USA mit seinen steuerlichen Förderungen für Unternehmen.



Der Mobilitätsexoperte Knie ist Forschungsgruppenleiter am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und lehrt an der TU Berlin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur