Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Ottobock erwägt zeitnah Börsengang mit Milliardenvolumen

Ottobock erwägt zeitnah Börsengang mit Milliardenvolumen

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 09:50 durch Sanjo Babić
Deutsche Einsatzveteranen (Symbolbild)
Deutsche Einsatzveteranen (Symbolbild)

Foto: Deutsche Fotothek‎
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Prothesenhersteller Ottobock will offenbar in Kürze an die Börse. Das Debüt am deutschen Aktienmarkt sei derzeit für Ende September bis Mitte Oktober geplant, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise und das Umfeld des Unternehmens.

Der Unternehmenswert wird den Quellen zufolge auf mehr als sechs Milliarden Euro taxiert. Die Eigentümerfamilie Näder, die Ottobock über eine Holding hält, könnte 25 bis 30 Prozent der Unternehmensanteile an die Börse bringen, heißt es - möglicherweise aber nicht auf einmal.

"Wir sind bereit für einen möglichen Börsengang", sagte der Vorstandschef Oliver Jakobi dem "Handelsblatt". Die konkreten Pläne wollte das Unternehmen auf Anfrage der Zeitung nicht kommentieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte grat in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige