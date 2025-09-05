US-Arbeitslosenquote steigt im August leicht auf 4,3 Prozent

Die Arbeitslosenrate in den USA ist im August auf 4,3 Prozent minimal gestiegen. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Zahl der Arbeitslosen legte auf 7,2 Millionen zu.

Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 22.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Zuwächse gab es wie schon zuvor vor allem im Gesundheitswesen. Im Gegensatz dazu ging die Beschäftigung im bundesstaatlichen Sektor erneut zurück, aber auch im Bergbau und der Öl- und Gasförderung gab es weniger Stellen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag bei 1,9 Millionen Menschen und nahm damit weiter leicht zu.



Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Über die würden sich Börsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden würde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kämen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur