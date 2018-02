DAX lässt leicht nach - RWE Schlusslicht

Am Mittwoch hat der DAX etwas nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.470,49 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Allen voran die Aktien von RWE rangierten kurz vor Handelsschluss am Ende der Kursliste mit einem Abschlag von über zwei Prozent. Zuletzt hatten Analysten von Exane BNP Paribas das Rating "underperform" für die Aktien von RWE bestätigt und das Kursziel von bisher 15,20 Euro auf 14,50 Euro abgesenkt. Auf dem Parkett geht die Sorge um, dass die Dividenden künftig knapper ausfallen könnten. Gegen den Trend deutlich im Plus waren am Mittwoch unter anderem Deutsche Börse, Linde und Lufthansa.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2320 US-Dollar (-0,13 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur