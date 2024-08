US-Börsen lassen vor Nvidia-Quartalszahlen nach

Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 41.091 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.595 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 19.350 Punkten 1,2 Prozent im Minus.



Bestimmendes Thema des Handelstages war die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia. Die Aktie des Chipentwicklers hat nicht nur eine Gewichtung von 6,6 Prozent im S&P 500, sondern auch eine Signalwirkung für die gesamte Branche. Zum größten Geschäftsbereich Nvidias hatten sich in den vergangenen Jahren Chips für Datencenter entwickelt, mithilfe derer zuletzt verstärkt große Sprachmodelle (LLMs) und andere KI-Anwendungen betrieben werden. Die Quartalszahlen eröffnen daher Einblick, ob sich die wirtschaftlichen Hoffnungen in die Technologie aktuell erfüllen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1114 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8998 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 2.508 US-Dollar gezahlt (-0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 72,54 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 78,83 US-Dollar, das waren 72 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur