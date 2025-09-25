Elektronikriese Xiaomi bereitet Markteintritt mit E-Auto in Deutschland vor

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 25.09.2025 um 16:16 durch Sanjo Babić
Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi will mit seinem Elektroauto in Deutschland starten, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der Konzern prüft Vertrieb, Service und Ladeangebote, berichtet FinanzNachrichten.de.

Nach Unternehmensangaben sind Zertifizierungen und Anpassungen an europäische Standards weit fortgeschritten. Geplant sind ein kombiniertes Modell aus Direktvertrieb und Partnernetz sowie Servicepunkte in Ballungsräumen. Beim Laden setzt Xiaomi auf Kooperationen mit etablierten Anbietern und auf Software-Features für Routenplanung.

Branchenbeobachter sehen Chancen über Preis und Konnektivität, verweisen aber auf harten Wettbewerb und Importzölle. Entscheidend wird die Wahrnehmung in Sachen Qualität, Restwerte und Werkstattabdeckung.

Quelle: ExtremNews


