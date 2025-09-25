Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Bahnspitze wankt: Rückzieher bei Infrago

Bahnspitze wankt: Rückzieher bei Infrago

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 12:32 durch Sanjo Babić
Bild: Gerd Altmann/Shapes:AllSilhouettes.com / pixelio.de
Bild: Gerd Altmann/Shapes:AllSilhouettes.com / pixelio.de

Nach Medienberichten wird Dirk Rompf den Chefposten bei der Bahn-Infrastrukturgesellschaft Infrago doch nicht übernehmen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Offizielle Bestätigungen standen zunächst aus, so FinanzNachrichten.de.

Die Personalie hatte bereits im Vorfeld Debatten ausgelöst. Gründe für den Rückzug wurden zunächst nicht genannt. Die Bahn steht bei Infrastrukturprojekten vor hohen Investitions- und Steuerungsaufgaben. Die Besetzung der Führung gilt als zentral für die Umsetzung.

Aus dem politischen Raum wird eine rasche Klärung verlangt, um Planungssicherheit zu schaffen. Gewerkschaften mahnen, dass Projekte nicht ins Stocken geraten dürfen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte binde in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige