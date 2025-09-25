Bahnspitze wankt: Rückzieher bei Infrago

Nach Medienberichten wird Dirk Rompf den Chefposten bei der Bahn-Infrastrukturgesellschaft Infrago doch nicht übernehmen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Offizielle Bestätigungen standen zunächst aus, so FinanzNachrichten.de.

Die Personalie hatte bereits im Vorfeld Debatten ausgelöst. Gründe für den Rückzug wurden zunächst nicht genannt. Die Bahn steht bei Infrastrukturprojekten vor hohen Investitions- und Steuerungsaufgaben. Die Besetzung der Führung gilt als zentral für die Umsetzung.

Aus dem politischen Raum wird eine rasche Klärung verlangt, um Planungssicherheit zu schaffen. Gewerkschaften mahnen, dass Projekte nicht ins Stocken geraten dürfen.

