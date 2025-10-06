Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Dax ohne Impuls – Rückversicherer behaupten sich

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 17:57 durch Sanjo Babić
Zum Wochenstart schloss der Dax praktisch unverändert, berichten dts/aktiencheck.de; Rückenwind kam erneut aus dem Rückversicherer-Sektor. Rohstoffe tendierten fester, Gold und Silber legten laut wallstreet-online zu.

Der deutsche Leitindex ging bei 24.378 Punkten aus dem Handel – nach einem schwankungsreichen Verlauf und mit einem Mini-Minus von weniger als einem Zähler (−0,0 %). Versicherer standen an der Spitze, während einzelne Zykliker schwächelten. Viele Marktteilnehmer hielten sich vor anstehenden Datenveröffentlichungen zurück.

Im Fokus bleiben zudem die internationalen Zinsfantasien und geopolitische Nachrichten. Analysten rechnen kurzfristig mit einer engen Spanne, bis neue Impulse einsetzen.

Euro/US-Dollar, Öl, Gold, Silber (Endstände & Veränderungen, in Euro gerechnet):

Der Euro notierte zum Abend bei 1,1710 US-Dollar (−0,003 $; −0,27 %); umgekehrt kostete ein Dollar 0,8540 € (+0,0023 €; +0,27 %).
Brent-Öl lag bei rund 55,89 € je Barrel (+0,79 €; +1,4 %), ausgehend von 65,45 US-Dollar und dem späten Dollar-Euro-Kurs.
Gold stand bei etwa 3.372,80 € je Feinunze (+53,11 €; +1,60 %).
Silber beendete den Tag bei ca. 41,50 € je Feinunze (+0,51 €; +1,24 %).

