Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Ford streicht weitere 1.000 Stellen in Köln

Ford streicht weitere 1.000 Stellen in Köln

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 13:04 durch Sanjo Babić
Entlassen, feuern, kündigen und freistellen (Symbolbild)
Entlassen, feuern, kündigen und freistellen (Symbolbild)

Bild: S. Hofschlaeger / pixelio.de

Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschärfen und in der Kölner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vom bisherigen Zwei-Schicht-Betrieb auf Ein-Schicht-Betrieb umstellen, teilte der Konzern mit.

Betriebsbedingte Kündigungen soll es vorerst nicht geben. Man setze sich dafür ein, die Betroffenen bestmöglich zu unterstützen, hieß es. Demnach sind freiwillige Abfindungspakete geplant. Der Konzern hatte zuvor schon einen strikten Sparkurs für das Werk in Köln angekündigt.

Den Stellenabbau begründet der Autobauer unter anderem mit der niedriger als erwarteten Nachfrage nach elektrischen Pkw in Europa.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fimmel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige