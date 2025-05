WM 2026: Telekom sichert sich TV-Rechte für alle Spiele

Die Telekom hat sich die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gesichert. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Geschäftsführer Privatkunden, Wolfgang Metze, bezeichnete das Paket als das "größte Medienrechtepaket, das es jemals gab" und zeigte sich erfreut über den erfolgreichen Abschluss.

Das Turnier im kommenden Jahr umfasst 104 Spiele mit 48 Mannschaften, was einen neuen Rekord darstellt. Auch die Frauen-WM 2027 in Brasilien sowie die U-20-Weltmeisterschaften 2025 und 2027 werden bei MagentaTV zu sehen sein. Es wird erwartet, dass die Telekom Sublizenzen an andere TV-Sender vergibt, ähnlich wie bei der Heim-Europameisterschaft 2024, als ARD und ZDF Partien übertragen durften.



Laut Rundfunkstaatsvertrag müssen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden. Diese Spiele gelten als Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur