Düsseldorfer Flughafen zahlt Millionen-Zuschüsse an Eurowings

Der Düsseldorfer Flughafen wird Zuschüsse in Höhe von vielen Millionen Euro zahlen, damit der Lufthansa-Ableger Eurowings seine Präsenz vor Ort stark erhöht. Das berichtet die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post". Laut der Gebührenordnung des Flughafens für Airlines gäbe es für jeden zusätzlichen Passagier auf Interkontinentalstrecken zehn Euro Prämie.

Weil Eurowings sieben Langstreckenjets in der NRW-Hauptstadt stationieren wird, rechnen Branchenkenner mit rund einer Million Passagiere nach Übersee - das würde Zuschüsse von zehn Millionen Euro bringen. Weiteres Geld fließt, wenn viele Passagiere der künftig 40 in Düsseldorf stationierten Eurowings-Jets umsteigen - pro neuem Umsteiger gibt es laut Gebührenordnung bis zu sechs Euro an Zuschuss. Als Gegenleistung dafür, dass Eurowings künftig alle sieben NRW-Langstreckenjets in Düsseldorf stationiert, sicherte der Airport sehr schnelle Abfertigungs- und Umsteigezeiten zu. Einen der drei Flugsteige am Airport, Gate B, wird Eurowings weit überwiegend für sich nutzen. Dort war früher Air Berlin.

Quelle: Rheinische Post (ots)