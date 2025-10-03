Dow und S&P 500 schließen auf Rekord – Nasdaq schwächer

Reuters und AP melden zum Handelsschluss neue Bestmarken für den Dow Jones und den S&P 500, während die Nasdaq nachgibt. Der Feiertagsshutdown in den USA und Zinsfantasie prägten das Bild.

Schlussstände USA (03.10.2025):

Dow Jones : 46.758,28 Punkte, +238,47 Punkte (+0,51 %) .

: 46.758,28 Punkte, Punkte . S&P 500 : 6.715,79 Punkte, +0,67 Punkte (+0,01 %) .

: 6.715,79 Punkte, Punkte . Nasdaq Composite : 22.780,51 Punkte, −63,79 Punkte (−0,28 %) .

Der Handel verlief in einer engen Spanne, doch am Ende reichte es für frische Rekorde bei Dow und S&P 500. Marktteilnehmer sprachen von einem robusten Grundton trotz des dritten Shutdown-Tages, da die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Fed stützte. Ohne die üblichen US-Arbeitsmarktdaten fehlte ein klarer Taktgeber, dafür dominierten Sektorumschichtungen.

Auffällig war die Schwäche im Technologiesegment: Einzelwerte wie Applied Materials gaben nach, auch Tesla tendierte leichter. Defensive Versorger führten die Gewinnerliste an. Am Anleihemarkt legten die Renditen leicht zu, der 10-Jahres-Treasury notierte zuletzt höher – ohne die Aktienrally entscheidend zu bremsen.

Euro/Dollar: EZB-Referenzkurs bei 1,1734 $ je € (Stichtag 03.10.2025).

Öl (Brent): ≈ 54,91 € je Barrel, +0,27 € (+0,5 %) – aus 64,43 $ umgerechnet mit dem EZB-Kurs.

Gold (Spot): ≈ 3.289,10 € je Unze, +3,29 € (+0,1 %) – aus 3.859,09 $ umgerechnet.

Silber (Spot): ≈ 40,26 € je Unze, +0,24 € (+0,6 %) – aus 47,24 $ umgerechnet.

Quelle: ExtremNews



