Tarifeinigung erzielt: Deutliche Gehaltssteigerungen bei VielfaltMenü

VielfaltMenü und die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) haben sich auf einen neuen Entgelttarifvertrag geeinigt. Die Vereinbarung umfasst unter anderem Gehaltssteigerungen von bis zu 14,6 Prozent sowie eine Zusage zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Der Vertrag läuft bis mindestens zum 30. September 2027.

VielfaltMenü ist bundesweit das einzige maßgeblich auf den Bildungssektor spezialisierte Unternehmen mit tariflicher Absicherung. Mit rund 1.000 Beschäftigten werden täglich über 100.000 Kinder und Jugendliche in Kindergärten, Kitas und Schulen mit gesundem, regionalem und abwechslungsreichem Essen versorgt.

Über die bestehenden, branchenweit herausragenden tarifvertraglichen sozialen Leistungen, wie beispielsweise einheitliche Zuschläge für Mehrarbeit, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, 10 Tage tariflicher Mehrurlaub (30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche), bezahlte Freistellung bei besonderen Anlässen, Beihilfe im Sterbefall sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld hinaus, sieht der neue Anschluss-Entgelt-Tarifvertrag in 2025 und 2026 auch die Zahlung einer Einmalzahlung in Höhe von jeweils 156 Euro netto vor.

"Die Gespräche verliefen intensiv, respektvoll und konstruktiv", erklärt Geschäftsführer Markus Grube. "Als VielfaltMenü GmbH übernehmen wir Verantwortung und tragen zum Wohlergehen aller bei: unserer Mitarbeitenden, der versorgten Bildungseinrichtungen und ganz besonders von Eltern und Kindern. Unser Tarifvertrag und die Einigung mit der NGG zeigen zudem: Faire Arbeitsbedingungen, wirtschaftliche Stabilität, verlässliche Perspektiven und Arbeitsplatzsicherung passen gut zusammen. Das ist ein starkes Ergebnis und wichtiges Signal!".

Die Einigung von VielfaltMenü und der NGG ist ein gemeinsames Signal für Stabilität und Vertrauen und zeigt: konstruktive Sozialpartnerschaft wirkt - für Beschäftigte, Unternehmen und Gesellschaft.

Quelle: VielfaltMenü (ots)