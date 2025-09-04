Umsatz im Dienstleistungsbereich im 1. Halbjahr 2025 um 0,3 % höher als im Vorjahreszeitraum

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im 1. Halbjahr 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 0,3 % und nominal (nicht preisbereinigt) 2,4 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im 1. Halbjahr 2024.

Den größten realen Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 2,7 %. Moderate Umsatzsteigerungen gab es im Grundstücks- und Wohnungswesen mit +0,6 % und im Bereich Verkehr und Lagerei mit +0,3 %. Bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen war der Umsatz mit einem Minus von 0,3 % leicht rückläufig. Den größten Umsatzrückgang gab es bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Minus von 2,2 %.

Im Juni 2025 hat der Dienstleistungssektor in Deutschland kalender- und saisonbereinigt sowohl real als auch nominal 0,1 % weniger Umsatz erwirtschaftet als im Mai 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juni 2024 verzeichnete der kalender- und saisonbereinigte Umsatz einen Anstieg von real 0,8 % und nominal 2,6 %.

