Weltneuheit: Soziales Mediennetzwerk bietet Eigentum für alle Mitglieder

Zum ersten Mal in der Tech-Branche belohnt abillion seine Mitglieder dafür, dass sie zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beitragen, indem sie Aktien des Unternehmens erwerben.

abillion, die am schnellsten wachsende Plattform, die Menschen und Unternehmen dabei helfen soll, nachhaltiger zu wirtschaften, durchbricht das Konzept des Eigentums und übergibt seinen Mitgliedern Anteile am Unternehmen. Dies ist ein Novum in der sozialen Medien- und Technologiebranche.

Seit 2018 betreibt abillion ein einzigartiges und erfolgreiches Prämienprogramm. Jedes Mal, wenn sich ein abillion-Mitglied für eine nachhaltige Ernährung oder einen nachhaltigen Einkauf entscheidet und seine Erfahrungen auf der abillion-App teilt, schreibt abillion ihm 1 US-Dollar gut. Die Mitglieder können das Guthaben nicht abheben, sondern es für Spenden an eine der über 60 vom Unternehmen unterstützten gemeinnützigen Organisationen verwenden. Das Unternehmen unterstützt Tierschutzprojekte von Argentinien bis Australien und internationale Organisationen wie Sea Shepherd und One Tree Planted. Durch dieses Programm hat abillion über 1,4 Millionen US-Dollar gespendet. Das Programm stellt eine direkte Verbindung zwischen den Entscheidungen der Verbraucher und den Auswirkungen dieser Entscheidungen auf die natürliche Umwelt her.

Durch das neue abillion Community Equity Programm können Mitglieder nun ihre Spendengutschriften nutzen, um sich an abillion zu beteiligen. Jeder Dollar wird beim Börsengang des Unternehmens in Aktien im Wert von einem Dollar umgewandelt.

Gründer und CEO Vikas Garg sagt: „Wir sind einzigartig positioniert als ein Unternehmen für soziale Medien und Technologie, das auf gemeinsamen Werten aufbaut, die über unsere Mitarbeiter und Büros hinausgehen und die Werte unserer Mitglieder verkörpern. Als eine Gemeinschaft, die um eine Mission herum aufgebaut ist, wollen wir mit dem Bild von Silicon-Valley-Gründern brechen, die Unternehmen besitzen und kontrollieren, ohne irgendeine Verantwortung gegenüber ihren Nutzern und der Gesellschaft im Allgemeinen zu tragen. Unternehmen wie Facebook und Twitter übernehmen keine Verantwortung für den Schaden, den ihre Plattformen angerichtet haben - von der Verbreitung von Hass, Gewalt und Fehlinformationen bis hin zur Unterstützung von Diktatoren und der Störung von Wahlen."

Die Mitglieder sehen nun neben den mehr als 60 Wohltätigkeitsorganisationen, die das Unternehmen unterstützt, ein Abzeichen für „abillion Community Equity". Um am Aktienprogramm teilzunehmen, klicken abillion-Mitglieder auf das Symbol und weisen Kredite für den Besitz zu. Dabei wird ihnen der Betrag beim Börsengang des Unternehmens in Aktien versprochen. Die Gesellschaft wird keine Beschränkungen hinsichtlich des Anteils der Mitglieder an der Gesellschaft auferlegen.

abillion wurde 2017 von Garg, einem ehemaligen Hedge-Fonds-Manager, gegründet, und die App wurde 2018 eingeführt. Garg hat insgesamt 17 Millionen US-Dollar zur Finanzierung des Unternehmens aufgebracht, einschließlich einer Serie A in Höhe von 10 Millionen US-Dollar im Dezember 2021. Die abillion-App wurde bereits von über einer Million Menschen in 166 Ländern heruntergeladen. Die App hilft ihren Mitgliedern bei der Auswahl nachhaltiger Optionen, wenn sie essen oder einkaufen, und das Unternehmen hat seit seiner Einführung 1,4 Millionen US-Dollar für Nachhaltigkeitsprojekte und soziale Projekte weltweit gespendet. Im Jahr 2022 wird abillion den weltweit ersten Peer-to-Peer-Marktplatz ins Leben rufen, der das Unternehmertum im Bereich der Nachhaltigkeit auf globaler Ebene fördert.

Quelle: abillion (ots)