Wall Street schließt ohne klaren Trend – Minutes stützen Zinssenkungsfantasie

An der Wall Street endete der Handel gemischt. Laut AP erreichten S&P 500 und Nasdaq neue Rekorde, während der Dow Jones kaum verändert aus dem Handel ging. Aus den Fed-Minutes lesen Händler eine steigende Bereitschaft für weitere Zinssenkungen, berichten Reuters und die Financial Times.

Der Dow Jones Industrial schloss bei 46.601,78 Punkten und damit −1,20 Punkte (−0,00 %) nahezu unverändert. Der S&P 500 stieg auf 6.753,72 Punkte und legte um +40,52 Punkte (+0,60 %) zu. Der Nasdaq Composite erreichte 23.043,38 Punkte und gewann +253,48 Punkte (+1,10 %). Der Russell 2000 notierte zum Schluss bei 2.483,99 Punkten und verbesserte sich um etwa +24,84 Punkte (+1,00 %).

Getragen wurde die Aufwärtsbewegung von Technologieaktien. Im Blick standen Aussagen aus dem Protokoll der September-Sitzung der US-Notenbank sowie frische Kommentare von Fed-Vertretern. Anleger setzen darauf, dass die konjunkturelle Abkühlung die Schwelle für weitere Lockerungsschritte senkt. Dämpfend wirkten Verluste in einzelnen Energie- und Bankwerten, die den Dow belasteten.

Euro/US-Dollar: 1,1678 USD je € (−0,0056 / −0,5 % ggü. Vortag, EZB-Referenzkurs vom 06.10.).

Öl (Brent, in €): 56,46 €/Barrel (+0,39 € / +0,7 %; Basis: 65,93 $ Schlussniveau/Reuters, umgerechnet mit EZB-Kurs).

Gold (Spot, in €): 3.468,27 €/oz (+60,34 € / +1,77 %; Basis: 4.050,24 $ am 08.10. laut Reuters; Vortagsschluss 3.979,77 $ per TradingEconomics; Umrechnung mit EZB-Kurs).

Silber (Spot, in €): 42,42 €/oz (+1,43 € / +3,5 %; Basis: 49,54 $, +3,5 % laut Reuters; Umrechnung mit EZB-Kurs).

