Dax legt zu - Optimismus vor Fed-Entscheid

Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.633,11 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

"Inzwischen läuft alles darauf hinaus, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um 50 Basispunkte senken wird", sagte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Es wäre eine Art Nachholeffekt, ohne dass er so kommuniziert werden dürfte. Bereits in Powells Kommentaren im Juli konnte man seine Absicht erkennen, die Zinsen zu senken, jedoch wurde er damals noch von seinen Kollegen im Offenmarktausschuss überstimmt", so Oldenburger



An der Spitze der Kursliste rangierten kurz vor Handelsschluss die Papiere von Zalando von über sieben Prozent im Plus, direkt vor den Werten von Daimler Truck und Siemens Energy. Am Listenende fanden sich die Aktien von Rheinmetall mit über vier Prozent im Minus, direkt hinter denen von MTU Aero Engines und Hannover Rueck.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1118 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8994 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.565 US-Dollar gezahlt (-0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 74,17 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 73,48 US-Dollar, das waren 73 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Quelle: dts Nachrichtenagentur