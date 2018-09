Suning jetzt auf Platz 2 unter den Top 500 nichtstaatlichen Wirtschaftsunternehmen in China

Suning Holdings Group ("Suning"), eines der führenden Wirtschaftsunternehmen in China, liegt schon zum dritten Mal in Folge im Jahresbericht ("Bericht") für die Top 500 nichtstaatlichen Unternehmen der China National Federation of Industry and Commerce (CNFIC) auf Platz 2. Suning erreichte diesen 2. Platz im Bericht mit einem jährlichen Umsatz von 557,9 Milliarden CNY (80,8 Milliarden USD). Außerdem belegte das Unternehmen Platz 1 in der Service-Industrie.

Die Liste der 500 führenden nichtstaatlichen Unternehmen in China basiert auf dem jährlichen Umsatz. Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2010 ist Suning jedes Jahr, schon zum 9. Mal auf der Liste, und sein jährlicher Umsatz ist in diesem Zeitraum von 117 Milliarden CNY auf nahezu 557,9 Milliarden CNY angestiegen.

"Unsere stetige hohe Bewertung im Jahresbericht der CNFIC bestätigt, dass die von Sunings Führungspersonal erarbeitete Strategie in Einklang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Trends in China sowie in der gesamten Region steht", sagt Zhang Jindong, Chairman bei Suning Holding Group. "Im Verlauf der letzten 40 Jahre hat die chinesische Wirtschaft als Vorreiter in der Welt Bemerkenswertes erreicht. Sunings 28-jähriges Wachstum (vom Einzelhandel, zur umfassenden Einzelhandelskette, zum intelligenten Einzelhandel/"Smart Retail") ist von stetig neuen Innovationen geprägt. Ich bin überzeugt, dass die Smart-Retail-Strategie für Suning ein neues Kapitel rapider Entwicklung eröffnen wird."

Suning wurde 1990 gegründet ist eines der führenden Wirtschaftsunternehmen in China. Suning festigte und expandierte von seinem Hauptbereich Einzelhandel aus sein Kerngeschäft in acht vertikalen Branchen: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport und Investment, wobei Suning.com 2017 und 2018 in die Global Fortune 500-Liste aufgenommen wurde.

Sunings wichtigstes Tochterunternehmen, Suning.com, beendete am 18. August seine bisher erfolgreichste Shopping-Werbekampagne und erhöhte seinen Umsatz in allen Vertriebskanälen im Vergleich zum Vorjahr um 155 %. Die "Shopping Festival"-Werbekampagne kombinierte Online- und Offline-Strategien mit bahnbrechenden intelligenten Einzelhandelskonzepten, und die offizielle Einzelhandels-App von Suning.com lag neun aufeinanderfolgende Tage lang auf Platz 1 in Bezug auf Downloads. Zudem erhöhte sich die Anzahl der aktiven Nutzer um 97 % gegenüber dem Vorjahr.

Suning ist jedoch nicht nur im Einzelhandel erfolgreich, sondern außerdem ein Vorreiter in den Bereichen Logistik und Finanzdienstleistungen. Ende Juni dieses Jahres verfügten Suning Logistics und Tiantian Express über eine Fläche von insgesamt 7,35 Millionen Quadratmetern für Lager und zugehörige Anlagen sowie 23.416 Expressauslieferungslager. Die sozialisierten betrieblichen Erträge von Suning Logistics (ohne Tiantian Express) stiegen um 118,49 % an. Die Mitgliederzahl des Zahlungsdienstes von Suning erhöhte sich um 48 % gegenüber dem Vorjahr, und das kumulative Transaktionsvolumen der Lieferkettenfinanzierung stieg auf 29 %. Nach Angaben des vom Hurun Research Institute herausgegebenen Greater China Unicorn Index lag Suning Finance im 2. Quartal 2018 auf Platz 22 auf der Liste von Unternehmen im Wert von über 30 Milliarden CNY.

Die Suning Holdings Group (Suning) wurde 1990 gegründet ist eines der führenden Wirtschaftsunternehmen in China mit zwei Aktiengesellschaften in China und Japan. Im Jahr 2017 lag Suning auf Platz 2 unter den Top 500 Unternehmen in Privatbesitz in China mit einem jährlichen Umsatz von 65,7 Milliarden USD (412,95 Milliarden CNY). Im Sinne seiner Mission, "Vorreiter für das Ökosystem in allen Branchen zu sein und eine erstklassige Lebensqualität für alle zu schaffen" festigte und expandierte Suning sein Kerngeschäft in acht vertikalen Branchen: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport und Investment, wobei Suning.com es 2017 und 2018 auf die Global Fortune 500-Liste schaffte.

