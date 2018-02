Goodix gibt auf dem MWC2018 den Erwerb des deutschen Unternehmens CommSolid und den Eintritt in den wachsenden NB-IoT-Markt bekannt

Goodix Technology (A-Share: 603160), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Biometrie- und Human-Interface-Technologie, hat auf dem Mobile World Congress (MWC) 2018 den Erwerb von CommSolid, einem führenden Technologieunternehmen im Markt für IP-Lösungen für den Mobilfunk bekannt gegeben. Mithilfe der extrem energiesparenden Basisbandlösungen von CommSolid und dem Design- und Entwicklungszentrum für RF-Chips von Goodix in Kalifornien kann Goodix die Entwicklung und Differenzierung von SoCs (System-on-Chips) schneller voranbringen.

SoCs ermöglichen viele neue Anwendungen in Bereichen wie intelligente Haustechnik, Transport, Logistiksysteme und industrielle Anwendungen. Durch Nutzung des Knowhows des CommSolid-Teams im Bereich energiesparende drahtlose Lösungen plant Goodix, seinen weltweiten Kunden und Entwicklern hoch integrierte und funktionsreiche Plattformen zur Verfügung stellen, die sichere, extrem energiesparende Lösungen für den IoT-Mobilfunkmarkt bieten und es den Kunden ermöglichen, für weltweite Nutzer sicherere, intelligentere, einfachere und diversifizierte IoT-Anwendungen zu entwickeln. Es wird erwartet, dass das Jahr 2018 den Beginn der Kommerzialisierung des NB-IoT markiert. Nach Informationen von IHS Markit könnte es bis zum Jahr 2021 450 Millionen NB-IoT-Knoten geben. Die Analysten des Marktforschungsunternehmens Technavio sagen für den Zeitraum von 2017-2021 im Bereich des globalen NB-IoT-Chipset-Markts ein beeindruckendes durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 61 % voraus.

"Wir werden unseren Schwerpunkt weiterhin auf Forschung und Entwicklung legen, unser Produktangebot vergrößern und unseren Kunden in aller Welt diversifizierte innovative Lösungen anbieten. Der Erwerb von CommSolid wird unser Angebot im IoT-Markt verbessern und bietet weiteres Potenzial zum Nutzen unserer Kunden", so David Zhang, Vorstandsvorsitzender von Goodix.

"Goodix ist sehr gut aufgestellt, um einen signifikanten Anteil im wachsenden IoT-Markt zu gewinnen. Dies eröffnet uns spannende Möglichkeiten. Durch die Zusammenarbeit mit Goodix können hoch optimierte verbundene Sensorlösungen geschaffen werden, die der Markt braucht. Beide Unternehmen teilen auch die gemeinsame Vision, dem Kunden durch ständige Innovationen Mehrwert zu bieten", meinte hierzu Matthias Weiss, Managing Director von CommSolid.

Außerdem steht nach Jahren harter Arbeit die Markteinführung der branchenführenden Lösung mit unter dem Display angebrachten Fingerabdrucksensor für Mobilgeräte bevor, Innovative Biometric Solutions for Display, die bald von den leitenden globalen Smartphone-Herstellern in große^ Rahmen kommerzialisiert wird. Auf dem MWC2018 stellt Goodix auch seine 2. Generation der optischen unter dem Display angebrachten Fingerabdrucktechnologie vor, die eine weitere Verbesserung für Kunden darstellt. Das Unternehmen geht davon aus, dass bereits dieses Jahr mit der Massenproduktion begonnen werden kann. Auf dem Kongress haben Journalisten und Besucher die Möglichkeit, die Technik an Demotelefonen live zu erleben.

2017 war ein bemerkenswertes Jahr für Goodix: Dank der vollen Konzentration auf Innovation und Kundenorientierung wurde es möglich, dass Kunden weltweit in großem Rahmen die innovativen Fingerabdrucklösungen für ihre wichtigsten Smartphone-, Tablet- und Laptopmodelle übernahmen, unter anderem für das brandneue Laptopmodell von Huawei, MateBook X Pro, und die Tabletserie MediaPad M5, die auf dem MWC2018 vorgestellt werden. Durch eine umfassende Produktplatte mit breit gefächerten Applikationen ist das Unternehmen zur weltweiten Nummer 1 unter den Anbietern von Fingerabdrucklösungen für Android-Telefone aufgestiegen.

Goodix Technology möchte Sie herzlich einladen, seine neuesten Innovationen auf dem MWC 2018, Stand 1E70, kennenzulernen.

Informationen zu CommSolid

CommSolid ist der Anbieter von IP-Lösungen für den Mobilfunk und bedient mit seinen hochmodernen, extrem energiesparenden Lösungen den wachsenden IoT-Markt. Dieser Markt benötigt hoch optimierte und leicht integrierbare Kommunikationslösungen für den NB-IoT-Standard, die es erlauben, jeden Sensor direkt mit dem Internet zu verbinden. Eingebettet in kundenspezifische integrierte Schaltungen (ICs) ermöglicht unser Basisband-IP (Intellectual Property) smarte Anwendungsmöglichkeiten, die unser Leben in Bereichen wie Gesundheitswesen, intelligente Haustechnik, Transport, Logistiksysteme und industrielle Anwendungen modernisieren und bereichern. Basierend auf über zehnjähriger Erfahrung in vorderster Reihe des drahtlosen Kommunikationsgeschäfts verfügen wir über ein einzigartiges Potenzial für die Produktion von extrem integrierten Lösungen mit niedrigem Energieverbrauch, auch in großen Stückzahlen.

Hier erfahren Sie mehr: https://commsolid.com/

Quelle: Goodix Technology (ots)