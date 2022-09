Porsche will Vorstand erweitern

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche will seinen Vorstand erweitern. Der frühere Mercedes-Manager Sajjad Khan soll so schnell wie möglich in das oberste Führungsgremium der Volkswagen-Tochter einziehen, bestätigte das Unternehmen dem "Handelsblatt".

Dort soll er demnach das neue Digital-Ressort "Car-IT" übernehmen. Porsche würde damit ein achtes Vorstandsmitglied bekommen. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat der Berufung von Khan bereits zugestimmt. Der 48-jährige Khan gilt als Software-Spezialist. Vor einem Jahr war der gebürtige Pakistaner mit deutschem Pass vorzeitig bei seinem damaligen Arbeitgeber Mercedes ausgeschieden. Quelle: dts Nachrichtenagentur