DAX deutlich im Plus - Thyssenkrupp-Aktie legt stark zu

Am Dienstag hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.143,47 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Thyssenkrupp mit starken Kursgewinnen von über vier Prozent im Plus, gefolgt von Wirecard und von Adidas. Marktbeobachter sehen die Genehmigung der Pläne des Managements zur Neuausrichtung des Unternehmens durch den Aufsichtsrat als Grund für die starken Kursgewinne bei Thyssenkrupp. Die Entscheidung sei einstimmig erfolgt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Essen mit. Die einzelnen Sparten sollen nun selbstständiger werden. Für das Geschäft mit Autokomponenten und dem Anlagenbau wolle Thyssenkrupp Partner suchen. Möglich wäre auch die Abgabe von Teilbereichen, so das Unternehmen weiter. Die Anteilsscheine von Beiersdorf standen kurz vor Handelsschluss mit deutlichen Kursverlusten von über einem Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren der Deutschen Telekom und von RWE.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1160 US-Dollar (-0,07 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

