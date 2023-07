Nach AKW-Abschaltung: Massiver Anstieg der Stromimporte

Die Bundesrepublik Deutschland ist nach dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke im April offenbar nicht mehr in der Lage, sich selbst mit in ausreichender Menge mit Strom zu versorgen. Dies berichtet das Magazin "RT DE" unter Berufung auf einen Artikel der "BILD".

Weiter berichtet RT DE: "Wie das Boulevardblatt Bild unter Berufung auf eine Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Union berichtet, sind die Stromimporte seitdem massiv angestiegen.

Deutschland: neuer Rekord beim Stromimport im Juni 2023 mit über 4 Millionen MW/h.Der Ausstieg aus der #Atomkraft konnte bisher nicht mit eigener Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien kompensiert werden, das Ausland muss einspringen, zu einem gewichtigen Teil auch der… pic.twitter.com/vxoSCJQfCX — marc friedrich (@marcfriedrich7) July 2, 2023

In dem 106 Tage umfassenden Zeitraum von Jahresanfang bis zum 16. April, dem Tag der Abschaltung, sei an 23 Tagen Strom eingeführt worden. Die Gesamtmenge betrug 1.945 Gigawattstunden. In den 57 Tagen vom 16. April bis zum 12. Juni sei an 47 Tagen Strom importiert worden – eine deutlich höhere Gesamtmenge von 6.712 Gigawattstunden.

Ein Großteil des importierten Stroms dürfte aus französischen AKW und polnischen Kohlekraftwerken kommen. Laut Jens Südekum, einem Berater des Ministers für Wirtschaft und "Klimaschutz" Robert Habeck, ist der Anstieg der Importe unbedenklich. Der Ökonom sagte gegenüber Bild:

"Strom sollte in Europa vor allem dort produziert werden, wo die besten Standortbedingungen herrschen."

Quelle: RT DE