DWS-Fondsmanager Kaldemorgen kündigt Rückzug an

Klaus Kaldemorgen will sich in absehbarer Zukunft als verantwortlicher Fondsmanager des DWS-Fonds "Concept Kaldemorgen" zurückziehen. Das sagte Kaldemorgen dem "Handelsblatt" zusammen mit Co-Fondsmanager Christoph Schmidt. Der nach ihm benannte Fonds verwaltet derzeit ein Vermögen in Höhe von knapp 14,5 Milliarden Euro.

"Christoph Schmidt wird in absehbarer Zukunft die alleinige Verantwortung für den Fonds übernehmen und ich aus der Co-Struktur ausscheiden", sagte Kaldemorgen. Die Übergangsphase steuere man sehr gut. Schmidt und Kaldemorgen managen den Mischfonds seit 2022 gemeinsam. Über seine Nachfolge denkt Kaldemorgen nach eigenen Angaben schon länger nach.



Den genauen Zeitpunkt seines Rückzugs ließ der 71-Jährige offen. "Wann genau und in welcher Konstellation wir das in Zukunft machen, ist noch nicht entschieden", sagte Kaldemorgen. Auf einen Monat wolle er sich nicht festlegen. Kaldemorgen könnte dem Flaggschiffprodukt der DWS in anderer Rolle erhalten bleiben. Sein Ausscheiden aus dem bisherigen Doppelmanagement bedeute "nicht zwingend, dass ich mit dem Fonds nichts mehr zu tun haben werde", sagte der Fondsmanager. Wie diese Rolle aussehen könnte, ließ er offen. Quelle: dts Nachrichtenagentur