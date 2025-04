Experten erwarten weltweit Anstieg der Inflationsraten

Wirtschaftsexperten aus aller Welt erwarten einen leichten Anstieg der Inflationsraten in den kommenden Jahren. Das geht aus einer vierteljährlichen Expertenumfrage des Ifo-Instituts hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach wird die Inflationsrate im Jahr 2025 weltweit 4,0 Prozent erreichen, 2026 dann 3,9 Prozent und 2028 3,8 Prozent. In Deutschland werden für dieses Jahr 2,4 Prozent erwartet, in Österreich 2,9 und in der Schweiz 0,9 Prozent.

"Die Inflationserwartungen sind im Vergleich zum vorangegangenen Quartal leicht angestiegen", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. "Die Zollpolitik Amerikas treibt in vielen Ländern die Inflationserwartungen. In Deutschland werden sie auch durch die neuen Staatsschulden beeinflusst." Vor allem in Nordamerika sind die Inflationserwartungen gestiegen. Für das Jahr 2025 gehen die Experten nun von 3,2 Prozent Inflation aus. Das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als in der Umfrage im Vorquartal. Für das Jahr 2026 werden ebenso 3,2 Prozent und für das Jahr 2028 3,3 Prozent Inflation in Nordamerika erwartet. Zu den Regionen, in denen die Preise besonders stark steigen könnten, zählen Südamerika und weite Teile Afrikas. Dort werden Inflationsraten von über 20 Prozent erwartet. An der Umfrage zur Inflation vom 11. bis zum 25. März 2025 nahmen 1.489 Wirtschaftsexperten aus 131 Ländern teil. Quelle: dts Nachrichtenagentur