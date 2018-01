Telekom wird nicht auf der Cebit 2018 ausstellen

Die Deutsche Telekom wird in diesem Jahr keinen Stand auf der einst weltgrößten IT-Messe haben. Das bestätigte der Konzern dem "Handelsblatt". Er will sich stattdessen auf die Industriemesse "Hannover Messe" im April fokussieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Telekommunikationsanbieter angekündigt, sein Engagement auf der Cebit überdenken zu wollen. Die Messe war einst weltweit die größte ihrer Art.

In Spitzenzeiten Anfang des Jahrhunderts kamen rund 800.000 Besucher. Doch in den vergangenen Jahren war diese Zahl deutlich zurückgegangen. 2017 waren es noch rund 200.000. Der Veranstalter, die Deutsche Messe AG, hatte daraufhin angekündigt, ein neues Konzept für die Cebit zu entwickeln. Die laut Veranstaltern "neue Cebit" nennt sich nun "Europas Business-Festival für Innovation und Digitalisierung". Sie findet in diesem Jahr zum ersten Mal nicht im Frühjahr, sondern im Sommer, vom 11. bis 15. Juni, statt. Die Telekom begrüßt die Neupositionierung und will laut eigener Aussage den Prozess weiter konstruktiv begleiten. "Ob und wie sich die Telekom in einer alternativen Form bei der Cebit 2018 zeigt, entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt." Die Deutsche Messe AG erklärte derweil, der Konzern habe gegenüber den Veranstaltern bereits zugesichert, sich auch ohne Stand weiter beteiligen zu wollen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur