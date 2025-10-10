Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gewerkschaft warnt vor Personalabbau – Sicherheit und Service gefährdet

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
Bild: aboutpixel.de / Ralf Siegfried
Die dts Nachrichtenagentur berichtet, Verdi warne vor drohendem Stellenabbau bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Nach dts könnten unbesetzte Stellen und Sparvorgaben Wartung und Schleusenbetrieb belasten. Die Gewerkschaft fordert laut dts Planungssicherheit und mehr Ausbildung.

Verdi verweist auf alternde Infrastruktur, zusätzliche Bauprojekte und Wetterextreme, die mehr Personal erfordern. Ohne verlässliche Besetzung drohten längere Ausfälle und Engpässe für die Binnenschifffahrt. Die Verwaltung brauche moderne IT, schnellere Vergaben und attraktive Laufbahnen, um Fachkräfte zu halten.

Das zuständige Ressort betont den Digital- und Investitionskurs. Übergangsweise sollen Prioritätenlisten verhindern, dass sicherheitsrelevante Arbeiten liegen bleiben. Reeder und Logistiker mahnen, dass pünktliche Transporte auf funktionierende Wasserwege angewiesen sind.

