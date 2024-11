Dax legt deutlich zu - Siemens erfreut Anleger

Am Donnerstag hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.263,70 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Unter der 19.000er Marke kurz vor dem technischen KO bekommt der Dax dank guter Zahlen von Siemens und der Deutschen Telekom heute die zweite Luft und springt über 250 Punkte nach oben. Die Achterbahnfahrt nach der US-Wahl und dem Ampel-Aus in der vergangenen Woche findet ihre Fortsetzung. Damit könnte sich die relative Schwäche des Dax in den vergangenen Tagen am Ende als ein Betriebsunfall darstellen, der keine bleibenden Schäden verursacht hat", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Verlauf.



Sollten sich morgen die Autowerte weiter erholen und der Dax auf einem Wochenhoch ins Wochenende gehen, würde sich tatsächlich eine nachhaltige Erholung ankündigen", so Oldenburger.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Siemens mit über vier Prozent im Plus, direkt vor denen von Infineon und der Deutschen Telekom. Entgegen dem Trend über drei Prozent im Minus standen die Aktien von Merck.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0564 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9466 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.574 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 78,35 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 72,54 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

