US-Börsen uneinheitlich - Ölpreis wieder über 70 Dollar

Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.575,31 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,13 Prozent im Vergleich zum letzten Handelstag, der wegen eines Feiertages am Freitag war.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.200 Punkten -0,05 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 13.735 Punkten -0,09 Prozent schwächer.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich über die psychologisch wichtige Marke von 70 US-Dollar, wo er das letzte Mal vor über zwei Jahren war: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 70,49 US-Dollar, das waren 1,69 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur