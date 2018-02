Matthias Hartmann ins BDI-Präsidium gewählt

Das Präsidium des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI) hat am Montag in Berlin Matthias Hartmann in das Präsidium hinzugewählt. Der 51-Jährige ist Vorsitzender der Geschäftsführung IBM Deutschland GmbH und General Manager von IBM Deutschland, Österreich, Schweiz. Er folgt auf Martina Koederitz, die unlängst die weltweite Führung des Industrie- und Automobilsektors bei IBM übernommen hat und daher auf eigenen Wunsch aus dem BDI-Präsidium ausscheidet.

Das Präsidium leitet die inhaltliche Arbeit des BDI. Zum Präsidium gehören der Präsident, sein Vorgänger, sieben Vizepräsidenten, die Schatzmeisterin (ebenfalls Vizepräsidentin) und bis zu 46 weitere Mitglieder sowie momentan 27 ständige Gäste. Das Präsidium beruft auf Vorschlag des Präsidenten die Geschäftsführung des BDI. Einen Überblick über das aktuelle BDI-Präsidium erhalten Sie hier:https://bdi.eu/der-bdi/organisation/praesidium/ Quelle: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie (ots)

