Dreame bestätigt Fabrikpläne in Brandenburg – erstes Luxus-Modell für 2027 avisiert

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Der chinesische Technologiekonzern Dreame erwägt eine Autofabrik in Brandenburg unweit der Tesla-Gigafactory, berichtet das Handelsblatt laut dts. Das erste Luxus-Elektromodell soll demnach 2027 vorgestellt werden.

Ein Unternehmenssprecher aus Suzhou bestätigte auf Anfrage, dass ein Standort „in der Nähe der Tesla-Gigafabrik“ geprüft werde. Firmenchef Yu Hao war demnach Anfang September mit einem Team in Deutschland unterwegs, um Flächen zu sondieren. Von Brandenburg aus will Dreame den Markteintritt im Premium-Segment organisieren.

Das Unternehmen ist bislang vor allem für Haushaltsgeräte bekannt und hatte Ende August den Einstieg in die Automobilproduktion angekündigt. Als Erstling ist ein luxuriöses Elektroauto geplant, das sich am Supersport-Segment orientiert. Der Schritt wäre ein weiterer Versuch chinesischer Anbieter, im europäischen Hochpreissegment Fuß zu fassen – mit unmittelbarer Wettbewerbssituation in der Metropolregion Berlin-Brandenburg.

Quelle: ExtremNews


