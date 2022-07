Zoomlions 2.400-Tonnen-All-Terrain-Kran bricht den Weltrekord im Heben, jetzt im Großhandel

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat am 30. Juni zwei Einheiten seines All-Terrain-Krans ZAT24000H an die Huanghua Haibin Lifting Installing Engineering Co., Ltd. in der Provinz Hebei geliefert. Das Megamodell hat Zoomlions bisherigen Rekord für die Herstellung des größten 2.000-Tonnen-All-Terrain-Kran übertroffen und ist nun der weltweit größte Tonnage All-Terrain-Kran.

Der ZAT24000H wurde speziell für die Errichtung von Windkraftanlagen entwickelt und vereint die Vorteile einer robusten Hubleistung, eines einfachen Transports und einer einfachen Bedienung sowie einer hohen Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen. Es verwendet kombinierte Teleskop- und Windkraftausleger für den Windkraftbetrieb, die den Installationsanforderungen von Windkraftanlagen mit einer Höhe von 160 Metern voll entsprechen. Die Kombination aus langem Hauptausleger und kurzem Windkraftausleger sowie die integrierte Überlast machen das Heben und die Demontage/Montage effizienter. Das leistungsstarke Hebesystem des Modells mit geringer Vergrößerung kann die Windkraftanlage in 30 Minuten auf 160 Meter anheben. Darüber hinaus verfügt der ZAT24000H über eine spezielle Struktur mit der einzigartigen Einzylinder-Doppelseitenbolzen-Auslegerstruktur mit verbesserten Anti-Seitenbiegeeigenschaften. Die optimierte starre Konstruktion des durchgehenden Auslegers und das intelligente elektrohydraulische Sicherheitskontrollsystem erhöhen die Windbeständigkeit und Sicherheit des Produkts erheblich. „Bei der Entwicklung dieses Produkts hat Zoomlion einen intensiven Dialog mit uns geführt, um sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen und technischen Spezifikationen eingehalten werden. Wir sind von diesem marktführenden Produkt überzeugt, da wir Zoomlions kontinuierliches Streben nach Qualität und den ultimativen Geist der Spitzenleistung gesehen haben", sagte Shen Qi, General Manager von Haibin Lifting Installing Engineering. „Unsere Erfolge sind auch ein Verdienst unserer Kunden, ohne deren Unterstützung wir diese Meilensteine nicht erreichen könnten. Wir freuen uns auf eine noch umfassendere und tiefgreifendere Zusammenarbeit, um beiderseitige Vorteile und einen größeren Wert zu erzielen", sagte Luo Kai, Vizepräsident von Zoomlion und General Manager der Krantechnikbranche. Zoomlion hat in den letzten zwei Jahrzehnten neue Wege in der Produktentwicklung von Baumaschinen für große Tonnagen beschritten. Zoomlion stellte den größten Autokran Chinas (QY300), die größten Raupenkrane Chinas (QUY600 und QUY1000) und den damals stärksten Kran der Welt (ZCC3200NP) vor. Zoomlion hat 2012 mit dem QAY2000 den leistungsstärksten All-Terrain-Kran der Welt geschaffen und in diesem Jahr mit dem ZAT24000H den Rekord erneut gebrochen. Quelle: Zoomlion (ots)