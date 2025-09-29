Zähes Börsenfinale! DAX tritt auf der Stelle – MDAX macht Boden gut

Zum Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt gemischt geschlossen. Der DAX rettete ein hauchdünnes Plus, während der MDAX moderat zulegte, berichten dpa-AFX/cash.ch. Exakte Xetra-Schlussstände für DAX und MDAX liegen verifiziert vor.

Der DAX beendete den Handel am Montag bei 23.745,06 Punkten, ein Mini-Plus von 0,02 Prozent beziehungsweise 4,73 Punkten. Der Leitindex blieb damit über der vielbeachteten 21-Tage-Linie, von der sich der Markt in den vergangenen Sitzungen mehrfach abprallte. Händler sprachen von einem impulsarmen Verlauf bei gleichzeitig stabilen Anleiherenditen und gedämpften Zinssorgen.

Der MDAX der mittelgroßen Werte schloss spürbar fester bei 30.117,57 Punkten, ein Zuwachs von 0,44 Prozent. Rückenwind kam aus Teilen der Rüstungs- und Autozuliefererbranche; in der Breite half die Erholung kleinerer und mittlerer Zykliker. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 meldeten Marktberichte ein leichtes Plus zum Schluss, während die US-Futures zum Europa-Close gemischt tendierten. Exakte, quellensichere Xetra-Endstände für TecDAX und SDAX konnten zum Redaktionsschluss nicht zweifelsfrei verifiziert werden und werden daher aus Gründen der Sorgfaltspflicht nicht aufgeführt.

Indizes (Xetra-Schluss):

DAX 23.745,06 | +0,02 % (+4,73 Pkt) – Xetra-Schluss.

MDAX 30.117,57 | +0,44 % (+132,74 Pkt) – Xetra-Schluss.

Devisen:

Zum europäischen Handelsschluss notierte der Euro laut Marktberichten leicht fester; für präzise EZB-Referenzwerte (EUR/USD) sind die tagesaktuellen Fixings heranzuziehen.

Quelle: ExtremNews



