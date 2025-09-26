„Wir wurden übergangen!“ – EVG kritisiert Bahn-Personalpolitik

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kritisiert mangelnde Einbindung bei der Besetzung von Führungspositionen in der Bahn-Infrastruktur, meldet die dts Nachrichtenagentur. Die EVG fordert transparente Verfahren und Mitwirkung, berichtet FinanzNachrichten.de.

Die Gewerkschaft verlangt, Beschäftigteninteressen früher zu berücksichtigen und Qualifikationsprofile offen zu legen. Zudem solle die Bundesregierung als Eigentümerin Leitlinien für transparente Auswahlprozesse festschreiben. Hintergrund sind jüngste Personaldebatten um die Infrastruktur-Sparte.

Das Verkehrsministerium verweist auf geordnete Verfahren. Branchenvertreter warnen, dass eine Hängepartie Projekte verzögert und das Vertrauen der Belegschaft belastet.

Quelle: ExtremNews



