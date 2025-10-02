Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
188 € pro Stunde! Autoreparatur wird zur Kostenfalle

KfZ-Werkstatt (Symbolbild)
KfZ-Werkstatt (Symbolbild)

Bild: Stefan Bayer / pixelio.de

Die Tagesschau verweist auf weiter steigende Werkstattkosten. Der GDV meldet für 2023 durchschnittlich 188 Euro pro Stunde für Mechanik/Elektrik/Karosserie und 205 Euro für Lack – plus 8,6 Prozent zum Vorjahr. Der ADAC sieht einen mehrjährigen Aufwärtstrend.

Treiber sind höhere Löhne, Energie- und Mietkosten, komplexere Fahrzeuge sowie teurere Ersatzteile. Regionale Unterschiede bleiben groß, Markenbetriebe liegen meist über freien Werkstätten; Einzelfälle jenseits der 250-Euro-Marke werden berichtet. Versicherer warnen vor Prämiendruck in der Kfz-Sparte.

Verbraucherhinweise lauten: Kostenvoranschläge einholen, Freigaben der Versicherung prüfen, Smart-Repair-Optionen vergleichen und auf Original- vs. Identteile achten. Für 2025 rechnen Branchenbeobachter mit weiter angespanntem Preisniveau – je nach Tarifrunde, Teilepreisen und Auslastung.

