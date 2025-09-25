Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Auto-Konzern setzt auf Software-Monokultur? VW denkt neu

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 07:51 durch Sanjo Babić
Bild: Daniel Gast / pixelio.de
Bild: Daniel Gast / pixelio.de

Volkswagen erwägt, die Fahrzeugsoftware für Verbrenner, Hybride und Elektroautos stärker zu vereinheitlichen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ziel sind Tempo, geringere Komplexität und sinkende Kosten, berichtet FinanzNachrichten.de.

Konzernkreise verweisen auf die Vorteile einer gemeinsamen Software-Architektur: schnellere Updates, weniger Varianten und bessere Skaleneffekte. Auch Schnittstellen zu Assistenzsystemen und Over-the-Air-Funktionen ließen sich so vereinheitlichen. Gleichzeitig wird die Herausforderung betont, Alt-Plattformen mit neuen Steuergeräte-Generationen zu verzahnen.

Für Zulieferer und Entwickler würde ein einheitlicher Stack klare Spezifikationen bedeuten. Entscheidend ist, ob der Konzern die Integration über Modellreihen hinweg ohne Funktionsverluste umsetzt und Sicherheitsanforderungen durchgehend erfüllt.

Quelle: ExtremNews


