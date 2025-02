Bau-Gewerkschaft will mehr freie Tage für Bauarbeiter

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft IG BAU, Robert Feiger, hat sich angesichts des Fachkräftemangels auf dem Bau für mehr freie Tage ausgesprochen, um die Arbeit für junge Menschen attraktiv zu machen. "Junge Menschen schauen heute viel mehr auf die Work-Life-Balance, da können mehr freie Tage durchaus auch am Bau für mehr Attraktivität sorgen", sagte Feiger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Ich muss an der Stelle eigentlich nicht wiederholen, welchen Fachkräftemangel wir haben. Wir müssen jeden Weg gehen, um den Bauberuf noch begehrter zu machen", führte er aus. Feiger bezog sich dabei auf Forderungen, die die Schwestergewerkschaft Verdi in Abstimmung mit der IG BAU für den öffentlichen Dienst ausgesprochen hat.



Um Beschäftigte zu entlasten, pochte Feiger zudem auf einen stärkeren Schutz bei Hitze. Mit Blick auf die Klimaveränderungen brauche es Arbeitszeitregelungen in den Hitzemonaten. "So wie es das schon im Winter gibt, sollte es auch in der Sommersaison ein Kurzarbeitergeld geben", so der Gewerkschaftschef. "Wenn jemand aus Hitzegründen nicht mehr arbeiten kann, muss er finanziell abgesichert sein. Dafür müssen der Staat, die Arbeitgeber und Gewerkschaften über Regelungen in den Tarifverträgen sorgen", fügte er hinzu.



Feiger forderte zudem eine Aufstockung beim Zollpersonal, um Kontrollen gegen Schwarzarbeit durchzuführen. Das sei Aufgabe eines Finanzministers oder einer Finanzministerin, sagte der IG-BAU-Chef. "Denn die Stellen rechnen sich schon alleine deshalb, weil der Volkswirtschaft sonst Steuer- und Sozialbeiträge in hohem Maße verloren gehen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur