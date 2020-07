Verkehr an Flughäfen legt nur langsam zu

Trotz Beginn der Sommerferien hat sich die Luftverkehrsnachfrage im Juni nur langsam und auf niedrigem Niveau etwas erholt. Über alle Flughäfen verlor das Passagieraufkommen 93,7 Prozent des Vorjahreswertes, teilte der Flughafenverband ADV am Donnerstag mit.

Im Mai hatte das Minus allerdings noch 97,9 Prozent betragen, im April gar 98,6 Prozent. Insgesamt nutzten 1.483.284 Passagiere im Juni die deutschen Flughäfen. Der Interkontinentalverkehr erhole sich noch langsamer als der Flugverkehr innerhalb der EU, so der ADV. Grund sei die bis zum 31. August geltende Reisewarnung für Drittstaaten, aber auch das Infektionsgeschehen in wichtigen Zielgebieten wie den USA oder Brasilien. Das Cargo-Aufkommen fiel im Juni hingegen "nur" um 8,4 Prozent. Ausschlaggebend für den Rückgang seien überwiegend die fehlenden Kapazitäten aus der Beiladefracht in Passagiermaschinen gewesen, hieß es.

Quelle: dts Nachrichtenagentur